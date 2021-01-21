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Путин назначил бывшего посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Путин назначил бывшего посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) бывшего посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича. Соответствующий указ разместили на официальном сайте правовой информации в четверг, 21 января.

— Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, — говорится в указе.

Другим документом глава государства присвоил Бабичу звание генерал-майора.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии.

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