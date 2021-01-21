Пожар потушили в харьковском доме престарелых, где погибли 15 человек

Фото: dsns.gov.ua

Украинские спасатели потушили пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 21 января.

Возгорание было полностью ликвидировано в 16:53 по местному времени. На месте работали 50 человек, при тушении было задействовано 13 единиц спецтехники, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек, еще девять пострадали — их госпитализировали. Случившееся классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Фото: dsns.gov.ua/

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с обогревателями. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД взять расследование дела о пожаре под личный контроль, передает РИА Новости.

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