Десять процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в четверг

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В четверг, 21 января, в столице выпало десять процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за сутки выпало четыре миллиметра снега. Это составляет десять процентов месячной нормы, сообщает РИА Новости.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

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