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Машиниста поезда наградили именными часами начальника метро за спасение ребенка
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Машиниста поезда наградили именными часами начальника метро за спасение ребенка

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Машиниста поезда Алексея Раевского наградили именными часами начальника метрополитена за спасение упавшего на рельсы ребенка. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Именные часы машинисту вручил начальник электродепо «Калужское».

Напомним, 11 января мальчик упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская» из-за того, что засмотрелся в телефон. Машинист быстро среагировал на ситуацию. Он заметил ребенка, который двинулся с платформы в сторону путей, и применил экстренное торможение еще до того, как мальчик упал на рельсы. Сотрудники полиции также оперативно среагировали на новость о падении ребенка и в течение нескольких секунд прибыли на место происшествия.

Читайте также: Машинист метро рассказал о спасении упавшего на рельсы ребенка

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