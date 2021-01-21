Машиниста поезда наградили именными часами начальника метро за спасение ребенка

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Машиниста поезда Алексея Раевского наградили именными часами начальника метрополитена за спасение упавшего на рельсы ребенка. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Именные часы машинисту вручил начальник электродепо «Калужское».

Напомним, 11 января мальчик упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская» из-за того, что засмотрелся в телефон. Машинист быстро среагировал на ситуацию. Он заметил ребенка, который двинулся с платформы в сторону путей, и применил экстренное торможение еще до того, как мальчик упал на рельсы. Сотрудники полиции также оперативно среагировали на новость о падении ребенка и в течение нескольких секунд прибыли на место происшествия.

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