Павильон МЦД заработает для посетителей с 22 января
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий
Павильон Московских центральных диаметров (МЦД) заработает для посетителей с 22 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что павильон МЦД будет работать с соблюдением всех правил безопасности. Несколько раз в день сотрудники будут проводить дезинфекцию всех поверхностей. Посетители должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
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