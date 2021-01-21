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Павильон МЦД заработает для посетителей с 22 января
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Павильон МЦД заработает для посетителей с 22 января

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

Павильон Московских центральных диаметров (МЦД) заработает для посетителей с 22 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что павильон МЦД будет работать с соблюдением всех правил безопасности. Несколько раз в день сотрудники будут проводить дезинфекцию всех поверхностей. Посетители должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Дептранс назвал самые необычные вещи, забытые столичными пассажирами.

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