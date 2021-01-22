СМИ: Кети Топурия стала мамой во второй раз
Певица Кети Топурия родила второго ребенка. Радостное событие в семье артистки произошло в четверг, 21 января. У Топурии появился на свет сын.
Имя малыша пока не раскрывается, сообщает издание StarHit со ссылкой на источники в окружении певицы.
Свою беременность Топурия скрывала до последнего, хотя фанаты давно подозревали, что она находится в интересном положении.
Сама знаменитость пока не спешит порадовать поклонников известием о рождении наследника.
Напомним, в ноябре Кети Топурия официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Львом Деньговым, с которым она встречалась с 2018 года. Первым мужем певицы был предприниматель Лев Гейхман. Их брак длился четыре года. У бывших супругов есть общая дочь Оливия.
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