Девять нелегальных складов снесли в Северном Медведково

Разрешение на размещение данных объектов отсутствовало / Фото: mos.ru

Россия, Москва, Проектируемый проезд Карта всех событий

Девять незаконно возведенных складов снесли в столичном районе Северное Медведково. Об этом сообщается в четверг, 21 января, на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Госинспекторы выявили нарушение земельного законодательства в виде самовольно возведенных построек общей площадью более трех тысяч квадратных метров. На Проектируемом проезде находились девять незаконных одноэтажных построек, они использовались под склады.

Было установлено, что разрешение на размещение данных объектов отсутствует, земельно-правовые отношения не оформлены.

В настоящее время самострой демонтировали, захламленный земельный участок расчистили и привели в надлежащее состояние. В дальнейшем освобожденную территорию планируют использовать для нужд города.

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