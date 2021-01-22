Синоптики сообщили о погоде в Москве 22 января

Фото: mos.ru / пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В пятницу, 22 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от трех градусов мороза до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе продолжается ослабление морозов. Атмосферное давление будет падать и в дневные часы предполагается немного ниже нормы.

Зимние колебания метеоапараметров являются нелегким испытанием для организма, прежде всего, людей старшего возраста, у которых имеются проблемы со здоровьем. У них могут обостряться заболевания суставов, особенно воспалительного и дегенеративного характера, органов дыхания. Неустойчивые атмосферные процессы становятся нагрузкой и чаще провоцируют сосудистые нарушения. Поэтому зимой необходимо уделять больше внимания своему здоровью, укреплять иммунитет, нормализовать режим труда и отдыха, принимать витаминные комплексы и адаптогены растительного происхождения, советуют специалисты.

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