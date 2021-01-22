Британцы поразились закаливающимся при минус 25 градусах детям из Сибири

Фото:«Вечерняя Москва»

Жителей Великобритании поразили дети из детского сада в Красноярске, которые закаливались при температуре минус 25 градусов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил The Daily Mail.

В материале уточняется, что ребята закаляются, потому что это помогает профилактике инфекционных заболеваний, а также укрепляет иммунитет. Кроме того, автор отмечает, что процедуру не проводят только в том случае, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов.

Читателей поразила статья, они оставили удивленные комментарии.

«Мы должны сделать это с нашим «поколением снежинок»; «Безусловно, упражнение на формирование характера»; «Я думаю, это гениально»; «За этим стоит очень хорошая наука. Берегись, Запад», — отметили пользователи.

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