Названа причина задержки трамваев на юге Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 1, произошло на юге Москвы. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел около 7:00. Водитель оперативно заметил неисправность, остановил трамвай и вывел всех пассажиров из транспорта. Специалисты ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. На данный момент причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что трамваи № 1 и № 16 задерживаются на Чертановской улице. По соответствующим маршрутам запустили автобусы.

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