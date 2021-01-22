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У сериала «Игра престолов» может появиться еще один приквел
Кадр из сериала «Игра престолов», 2014, HBO

У сериала «Игра престолов» может появиться еще один приквел

Анастасия Колоскова

Кино

Кабельная сеть HBO планирует экранизировать повести писателя Джорджа Мартина, в которых описываются события, предшествующие отраженным в нашумевшем сериале «Игра престолов». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источник.

События «Повестей о Дунке и Эгге» разворачиваются в том же вымышленном мире, который описан цикле романов «Песнь Льда и Пламени», но на сто лет раньше. Среди его главных персонажей принц Эйегон Таргариен, прозванный Эггом. Он является оруженосцем у странствующего рыцаря.

Отмечается, что руководство компании заинтересовано в повторении успеха «Игры престолов», поэтому уделяет большое внимание новому проекту несмотря на то, что он находится в начальной стадии разработки.

В 2022 году должен увидеть свет еще один приквел популярного сериала о династии Таргариенов — «Дом дракона», который анонсировали осенью прошлого года.

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