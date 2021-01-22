Врач объяснила причины аллергии на мороз

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Врач Елена Борзова рассказала, что перепады температуры нередко становятся причиной аллергической реакции на коже человека.

Заболевание, приводящее к дерматиту на морозе, называется холодовой крапивницей. Оно проявляется у одной десятой процента населения приблизительно к 30 — 40 годам. И чаще всего ею подвержены жители стран с холодным климатом.

Примечательно, что болезнь связана с индивидуальными особенностями организма и температурные скачки не являются его основной причиной.

В общем, температура, которая приводит к заболеванию, не является основным фактором. По большей части возникновение холодовой крапивницы обусловлено индивидуальными особенностями организма.

Ранее нутрициолог и диетолог Роман Пристанский дал советы, как защитить кожу от сильных морозов. По его словам шелушение и хрупкость кожи способны предотвратить употребление полезных жиров, достаточное количество чистой питьевой воды и качественный сон.

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