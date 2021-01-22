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Появилось видео с места задержания мужчины, готовившего теракт в Башкирии
Фото: АГН «Москва»

Появилось видео с места задержания мужчины, готовившего теракт в Башкирии

Ростислав Зубков

Происшествия

ФСБ опубликовала видео с места задержания молодого человека, который планировал теракт в Башкирии. Оперативники в том числе запечатлели показания задержанного.

На месте, где велась оперативная съемка, подозреваемый в подготовке нападения признался, что должен был получить оружие и самодельное взрывчатое устройство, чтобы устроить «взрыв людей».

Видео: ФСБ РФ

Далее видно, как силовики работают с понятыми, которые фиксируют содержимое тайника задержанного. В нем, как выяснилось, находились компоненты взрывчатки и обрез ружья с патронами.

Напомним, 22 января в Башкирии за подготовку теракта был задержан молодой человек 1995 года рождения. Как следует из переписки в его мобильном телефоне, инструкции он получал от эмиссаров запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Процессуальное решение по делу еще не принято. Личность задержанного сотрудники ФСБ пока не разглашают.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — запрещенная на территории России террористическая организация, была создана в 2017 году.

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