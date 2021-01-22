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Объем контрактов ГЧП в Москве вырос более чем на 120 миллиардов рублей
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Объем контрактов ГЧП в Москве вырос более чем на 120 миллиардов рублей

Юлия Ямпольская

Город

Более 250 контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) заключено в столице. За последний год их объем вырос почти на 124 миллиарда рублей, а общая сумма вложений превышает триллион рублей. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица использует механизмы ГЧП с 2013 года, что помогает привлекать частные средства в развитие инфраструктуры города.

— Всего в столице заключено более 250 договоров государственно-частного партнерства, наиболее популярные из них контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии и корпоративные формы ГЧП, — уточнил Ефимов.

В 2020 году в Москве заключили свыше 70 контрактов жизненного цикла (КЖЦ), два из которых — на поставку электробусов в рамках обновления транспортной системы. Отмечается, что общая сумма вложений составляет 17 миллиардов рублей. Остальные контракты пошли на закупку медицинского оборудования на общую сумму свыше 57 миллиардов рублей.

В этом году планируются новые контракты жизненного цикла на поставку эндоскопического, рентгеновского, маммографического оборудования, аппаратов УЗИ и КТ для нужд медучреждений столицы.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, с 2013 года город подписывал договоры в сфере транспорта, что способствовало обновлению подвижного состава метро, трамвайного и автобусного парков.

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