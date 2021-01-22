Москвичи порядка пяти тысяч раз воспользовались двумя услугами ПФР в центрах госуслуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во всех столичных офисах «Мои документы» москвичи могут получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, а также справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

За шесть месяцев с момента запуска двух услуг ПФР в центрах ими воспользовались около пяти тысяч раз. Справка об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста будет нужна заявителю для того, чтобы предоставить в налоговую службу, в центр занятости или по месту работы.

После подачи заявления горожане получат документ, в котором будет указано, является ли он предпенсионером. Специалисты центров госуслуг также помогут получить сведения, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете. Например, информацию о работнике, месте работы, дате приема, увольнения, перевода на другую работу, виде мероприятия, должности, профессии, подразделении, виде поручаемой работы.

Обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, не зависят от места регистрации, а результат заявитель может получить сразу в день обращения. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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