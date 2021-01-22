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Сергей Собянин поздравил с десятилетием эколого-просветительский центр «Воробьевы горы»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин поздравил с десятилетием эколого-просветительский центр «Воробьевы горы»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Андреевская набережная, 1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с десятилетием эколого-просветительский центр «Воробьевы горы». Он отметил, что лучше всех с центром знакомы школьники, которые обучаются там простым и полезным бытовым привычкам. Например, выключать свет, выходя из помещения, сортировать отходы и беречь воду.

— «Воробьевы горы» поддерживают одаренных детей, участников олимпиад, детские и молодежные проекты, работают с вузами. Поздравляю с первым юбилеем и спасибо сотрудникам за такую важную работу! — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Собянин также рассказал, что в центре проводятся экологические акции. Так, участники собирают текстиль для переработки или сломанные электроприборы.

Также еще одним значимым направлением центра является популяризация экологии как науки, подчеркнул мэр.

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поздравления мэра«Воробьевы горы»Москва
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