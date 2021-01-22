Зачетная книжка украсит медиафасад Останкинской телебашни в День студента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

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Останкинская башня изменит подсветку в День студента, 25 января. Так, ее фасад украсит зачетная книжка. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Уточняется, что на медиафасаде также появится поздравительная видеооткрытка с пожеланием студентам отличной учебы. Останкинская башня будет подсвечиваться зеленым цветом, передает Интерфакс.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что праздничная подсветка появится на телебашнях в Калуге, Саранске, Пензе, Челябинске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Перми и Грозном.

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