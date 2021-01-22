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Грузия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 февраля
Фото: Скриншот видео на youtube / banntonni

Грузия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 февраля

Ростислав Зубков

В мире

С 1 февраля 2021 года Грузия возобновляет регулярные полеты. Об этом министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила на брифинге в пятницу, 22 января.

— Мы посчитали возможным снять запрет на регулярное авиасообщение с 1 февраля, — приводит РИА Новости ее слова.

Она подчеркнула, что авиасообщение будут восстанавливать с учетом всех правил безопасности и медицинского протокола.

Помимо этого, грузинские власти изучают возможность упрощения въезда для иностранцев.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами в конце марта 2020 года. В середине марта она закрыла и сухопутные границы. В августе власти вернули регулярное авиасообщение с Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией, а затем некоторые рейсы возобновились из грузинского города Кутаиси.

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