Ольга Бузова попросила помолиться за ее больную раком бабушку
Певица Ольга Бузова, которая переживает непростой период в жизни, попросила подписчиков помолиться за свою 82-летнюю бабушку, так как она борется с онкологией. Соответствующий призыв Ольга опубликовала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.
Всю заботу об Алле Тимофеевне взяла на себя мама певицы Ирина Бузова. Она находится в Латвии, где живет пожилая родственница.
— Потихонечку собираемся поехать сдавать кровь на все, так как диагноз не ясен. Но бабушка в адеквате, пытается ходить по квартире и немного ест, — написала Ирина своей дочери в мессенджере.
Скриншот переписки Ольга также опубликовала в соцсети.
— Пожалуйста, помолитесь за мою бабушку, умоляю вас всех, — обратилась певица к неравнодушным подписчикам.
Ранее Ольга Бузова сообщила о расставании с очередным бойфрендом — рэпером Давой, с которым совсем недавно провела отпуск на Мальдивах.
Позже мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.
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