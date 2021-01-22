Ольга Бузова попросила помолиться за ее больную раком бабушку

Фото: instagram.com/buzova86

Певица Ольга Бузова, которая переживает непростой период в жизни, попросила подписчиков помолиться за свою 82-летнюю бабушку, так как она борется с онкологией. Соответствующий призыв Ольга опубликовала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Всю заботу об Алле Тимофеевне взяла на себя мама певицы Ирина Бузова. Она находится в Латвии, где живет пожилая родственница.

— Потихонечку собираемся поехать сдавать кровь на все, так как диагноз не ясен. Но бабушка в адеквате, пытается ходить по квартире и немного ест, — написала Ирина своей дочери в мессенджере.

Скриншот переписки Ольга также опубликовала в соцсети.

— Пожалуйста, помолитесь за мою бабушку, умоляю вас всех, — обратилась певица к неравнодушным подписчикам.

Ранее Ольга Бузова сообщила о расставании с очередным бойфрендом — рэпером Давой, с которым совсем недавно провела отпуск на Мальдивах.

Позже мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

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