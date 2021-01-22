Более половины швейцарцев поддержали запрет на ношение мусульманской бурки

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Более 60 процентов граждан Швейцарии поддерживают введение запрета на ношение в стране мусульманской бурки—женской одежды, полностью закрывающей лицо и тело. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Tamedia и изданием 20 Minuten.

Согласно статистике, в опросе поучаствовали более 15 тысяч человек. В результате 63 процента швейцарцев выступили за запрет ношения бурки в стране, а 35 процентов выступили против. Еще два процента граждан отказались говорить о том, какой позиции придерживаются по данному вопросу. Инициатива о запрете ношения мусульманской бурки получает наибольшее одобрение в италоязычной части Швейцарии.

Национальный референдум по этому вопросу пройдет в Швейцарии 7 марта.

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