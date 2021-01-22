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Жеребьевка Московской студенческой киберспортивной лиги пройдет 25 января
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жеребьевка Московской студенческой киберспортивной лиги пройдет 25 января

Кирилл Николаев

Спорт

В рамках «Московского дня студента 2021» в понедельник, 25 января, состоится онлайн-жеребьевка одиннадцатого сезона Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ). Мероприятие организовано при поддержке «Московского спорта» и Департамента спорта Москвы.

Жеребьевка сразу по нескольким дисциплинам начнется в 13:00 по московскому времени. Ведущими мероприятия будут комментаторы Юрий Севастьянов и Дмитрий Корчевинин. Трансляция пройдет в группе МСКЛ в социальной сети «ВКонтакте».

Московская студенческая киберспортивная лига проводится с 2012 года. Это первая в России межвузовская лига по компьютерному спорту. В разные годы в ней участвовали команды 40 университетов столицы.

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