Станциям московского метро придумали альтернативные названия для иностранцев

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Станциям московского метро придумали альтернативные английские названия, которые необычно переводятся на русский язык. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Многим иностранным туристам сложно ориентироваться в московском метро из-за труднопроизносимых названий станций. Разработчик Валерий Ковалев создал карту, где предложил альтернативные названия остановок метро, уточнили в ведомстве.

Перевод Ковалева не соответствует действительному значению русских названий, а является звуковым подражанием слов. Например, станция метро «Охотный ряд» стала станцией «Oak Hot Near Rat», что переводится как «Дуб горяч около крысы». А «Китай-город» стал «Kid Eye Go Red», в переводе с английского «Ребенка глаз пошел красным».

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Фразы созвучны с русскими названиями, однако их перевод абсолютно бессмысленный, уточнили в Дептрансе столицы.

В пресс-службе столичного департамента транспорта оценили шуточную инициативу разработчика и предложили москвичам отправить карту своим иностранным знакомым.

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