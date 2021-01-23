Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В субботу, 23 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от трех градусов мороза до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и Подмосковье наблюдаются резкие, необычные перепады метеорологических параметров. После сильных морозов температура в столичном регионе повысится до плюс один-двух градусов, атмосферное давление неустойчивое и ниже климатической нормы, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе формируют крайне биотропный характер погоды. Это может негативно сказываться на состоянии метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и нервными расстройствами.

Недомогания, связанные с такими довольно аномальными изменениями погодных условий, могут отмечать не только люди с повышенной метезависимостью и имеющие целый ряд хронических недугов, но и лица, не связывающие свое самочувствие с погодой и практически здоровые. Это связано с не характерными для зимнего месяца резкими изменениями погоды, а также с проявлениями хронической усталости, психологическими и вегетативными расстройствами. Нужно помнить о мерах профилактики: выполнять назначение врача, выбрать благоприятное время для прогулки и отдыха на свежем воздухе или заняться посильными видами спорта.

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