Аналитики выяснили, когда россияне начинают планировать отпуск

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Около 15 процентов российских граждан рассказали, что уже распланировали отпуск на наступивший год и всегда делают это задолго до отдыха. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом поездок и путешествий «Туту.ру».

Кроме того, выяснилось, что 19 процентов россиян начинают готовиться к отпуску за полгода. Еще столько же всерьез задумываются об отпуске за три–шесть месяцев.

За два–три месяца приступают к планированию отдыха 11 процентов респондентов, еще 9 процентов делают это за две–три недели или за месяц до отпуска.

При этом, как следует из результатов опроса, почти пятая часть россиян (18 процентов) рассказали, что предпочитают отправляться в отпуск в последний момент и не тратят время на планирование.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек, сообщает RT.

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