Более 25 пациентов с коронавирусом поступили в Инфекционную больницу № 2 в Москве

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столичную Инфекционную клиническую больницу № 2 за минувшие сутки поступило 26 человек с коронавирусом. Об этом в субботу, 23 января, сообщила главный врач медицинского учреждения Светлана Краснова.

По ее словам, всего в больницу поступило 55 человек.

— Из них 26 — с COVID. Выписано 96 человек, из них 44 — с выздоровлением по COVID, — написала медик в социальной сети Facebook.

Краснова отметила, что на данный момент в клинике на лечении находятся 678 пациентов, в том числе 24 — в реанимации, 313 — с коронавирусом.

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