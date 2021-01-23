Более 624 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 96,26 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 624 тысячи. Согласно опубликованным в пятницу, 22 января, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число смертей возросло более чем на 16 тысяч, превысив 2,08 миллиона.

В ВОЗ поступили сведения о 96 267 473 инфицированных и 2 082 745 умерших, число заразившихся увеличилось на 624 353 человека, умерших — на 16 079.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют страны.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (334 155), на втором месте — европейские страны (202 816), на третьем — Юго-Восточная Азия (28 863).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах — 24 225 155, потом идут Индия (10 625 428), Бразилия (8 638 249), Россия (3 677 352) и Великобритания (3 543 650).

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