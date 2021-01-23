Оттепель в Москве: синоптик назвал причину необычной погоды в конце января

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В последнюю неделю января москвичей ждет необычное потепление. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

— В столичном регионе в последнюю неделю января сохранятся несвойственные для этого региона оттепели. Погода будет облачная, с небольшими осадками и гололедицей в вечерние и ночные часы. Ветер — юго-восточный, порывистый, от пяти до десяти метров в секунду, — сказал Леус.

Метеоролог пояснил, что причина необычной погоды кроется в нескольких циклонах, которые пройдут с юга на север вдоль западных границ России. По ночам температура воздуха будет меняться от минус одного до плюс двух градусов, днем — от нуля до плюс трех. По словам синоптика, к среде атмосферное давление понизится, барометры покажут 738–740 миллиметров ртутного столба.

С четверга погода изменится, Москва и область окажутся в зоне холодной части циклона, который будет смещаться по северу Европейской равнины с запада на восток. Погода ожидается облачная, пройдет небольшой снег. В четверг, по прогнозам «Фобоса», возможны сильные осадки, мокрый снег. Температура будет около нуля.

В пятницу жителей и гостей столичного региона ожидает от нуля до минус трех градусов. В следующие выходные, 30 и 31 января, похолодает до минус двух–семи градусов, днем будет минус один–три градуса, кратковременный снег.

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