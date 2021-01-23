Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Абоненты российских сотовых операторов пожаловались на сбои в работе сетей
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Абоненты российских сотовых операторов пожаловались на сбои в работе сетей

Анастасия Колоскова

Технологии

Пользователи мобильных сетей «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» пожаловались на проблемы в работе операторов.

Так, преимущественно жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Челябинска. Большую часть обратившихся с проблемами абонентов «Билайна» не устраивает качество проводного доступа в интернет, пятая часть пожаловалась на мобильную связь и чуть меньше — на мобильный интернет.

Сбои в «Ростелекоме» касаются в основном работоспособности интернета. На них пожаловались 94 процента обратившихся на сервис Downdetector клиентов компании.

Также портал фиксирует у абонентов МТС проблемы с мобильной связью, мобильным интернетом и проводным интернетом. Клиенты компании «МегаФон» сообщили об аналогичных проблемах. По данным сервиса, жалобы о сбоях стали поступать с 11:00.

В свою очередь представители компаний «Билайн», МТС и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи, отметив, что в отдельных районах наблюдается возросшая нагрузка на сеть, сообщил Интерфакс.

Читайте также: Мобильный интернет в Москве в 1,5 раза быстрее, чем в других регионах

сотовая связьабоненты сотовой связиИнтернет
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте