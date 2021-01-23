Абоненты российских сотовых операторов пожаловались на сбои в работе сетей

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Пользователи мобильных сетей «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» пожаловались на проблемы в работе операторов.

Так, преимущественно жалобы поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Челябинска. Большую часть обратившихся с проблемами абонентов «Билайна» не устраивает качество проводного доступа в интернет, пятая часть пожаловалась на мобильную связь и чуть меньше — на мобильный интернет.

Сбои в «Ростелекоме» касаются в основном работоспособности интернета. На них пожаловались 94 процента обратившихся на сервис Downdetector клиентов компании.

Также портал фиксирует у абонентов МТС проблемы с мобильной связью, мобильным интернетом и проводным интернетом. Клиенты компании «МегаФон» сообщили об аналогичных проблемах. По данным сервиса, жалобы о сбоях стали поступать с 11:00.

В свою очередь представители компаний «Билайн», МТС и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи, отметив, что в отдельных районах наблюдается возросшая нагрузка на сеть, сообщил Интерфакс.

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