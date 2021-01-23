«Желтый» уровень опасности продлен в столичном регионе до вечера 24 января

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 21:00 воскресенья, 24 января, в связи с гололедицей. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— Местами гололедица. Период предупреждения — до 21:00 24 января, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее водителей столицы предупредили о тумане и гололедице. Уточняется, что данные неблагоприятные погодные условия сохранятся на дорогах до 10:00 воскресенья, 24 января.

Читайте также: Сугробы в столице достигли почти 40 сантиметров после снегопада