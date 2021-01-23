Жителей столицы попросили отложить поездки в центр Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жителей и гостей столицы попросили отложить поездки в центр города. Об этом в субботу, 23 января, говорится в сообщении Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве в Telegram-канале.

— Выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий. Просим пользоваться другими станциями метро. При возможности отложите поездки в центр, — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что участники несанкционированных мероприятий начали выходить на проезжую часть. В связи с этим в ЦОДД попросили горожан не мешать движению автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Он призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.

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