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Мосгортранс: Более 30 автобусов в центре Москвы движутся с задержкой
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Мосгортранс: Более 30 автобусов в центре Москвы движутся с задержкой

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Более 30 автобусов в центре Москвы двигаются с задержкой до 20 минут. Об этом в субботу, 23 января, сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

— Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульвара двигаются со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13:00, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это мешает передвижению более 20 тысяч человек.

Мосгортранс просит жителей столицы не выходить на проезжую часть, чтобы не мешать передвижению городского транспорта.

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Мосгортрансстоличный общественный транспорт
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