Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. Об этом в субботу, 23 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер не раз встречался с журналистом, который брал у него интервью.
— Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни.
В начале января 2021 года он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В 2017 году Кинг сообщил о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019-го журналист прошел ангиопластику, а в 2020-м перенес инсульт.
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