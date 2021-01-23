Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Фото: пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. Об этом в субботу, 23 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер не раз встречался с журналистом, который брал у него интервью.

— Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни.

В начале января 2021 года он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В 2017 году Кинг сообщил о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019-го журналист прошел ангиопластику, а в 2020-м перенес инсульт.

Читайте также: Путин выразил президенту Индонезии Видодо соболезнования по поводу крушения самолета