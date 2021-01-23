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Первый отечественный фрегат спустили на воду в Турции
/ Фото: Пресс-служба Северного флота

Первый отечественный фрегат спустили на воду в Турции

Юлия Ямпольская

Армия

Первый отечественный фрегат «Стамбул» был спущен на одну из оборонных верфей Турции. Уточняется, что в церемонии участвовал глава государства Тайип Эрдоган.

Он отметил, что в 2002 году в стране было реализовано 20 проектов в оборонной промышленности. На данный момент это число достигло 700.

— Быть сильным в военном, экономическом и дипломатическом плане для нас не столько выбор, сколько необходимость, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что Турция входит в число 10 стран, которые способны проектировать, строить и обслуживать свои военные корабли. Также страна входит в число трех ведущих государств по производству беспилотников, в частности, ударных.

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ЭрдоганфрегатыТурция
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