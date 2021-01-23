Плющенко рассказал о тренерах своей академии, которых уличили в рукоприкладстве

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренерах своей академии, которые избивали воспитанников. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Tatler.

Супруг Яны Рудковской рассказал, что нескольких специалистов уличили в рукоприкладстве. Он два раза делал им замечания, а потом уволил. По словам спортсмена, со своими детьми они могли делать что угодно, но не в его академии.

Кроме того, он добавил, что юных фигуристов нельзя мотивировать, применяя физическую силу. Это можно сделать при помощи слов и взгляда.

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