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Плющенко рассказал о тренерах своей академии, которых уличили в рукоприкладстве
Фото: instagram.com/plushenkoofficial/

Плющенко рассказал о тренерах своей академии, которых уличили в рукоприкладстве

Юлия Ямпольская

Звезды

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренерах своей академии, которые избивали воспитанников. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Tatler.

Супруг Яны Рудковской рассказал, что нескольких специалистов уличили в рукоприкладстве. Он два раза делал им замечания, а потом уволил. По словам спортсмена, со своими детьми они могли делать что угодно, но не в его академии.

Кроме того, он добавил, что юных фигуристов нельзя мотивировать, применяя физическую силу. Это можно сделать при помощи слов и взгляда.

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Евгений Плющенкороссийский фигурист#тренер
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