Иностранные фристайлисты назвали этапы Кубка мира в Москве и Ярославле лучшими

/ Фото: Khlebnikova Irina

Иностранные участники этапов Кубка мира по лыжной акробатике назвали соревнования, которые прошли в Москве и Ярославле, лучшими в мире. Об этом в субботу, 23 января, сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

По его словам, Ярославль многие участники из других стран видели впервые.

— Быть может, только американцы в Дир-Вэлли где-то близко к этому, но все равно не как у нас, — цитирует Курашова ТАСС.

Напомним, этапы Кубка мира по лыжной акробатике прошли в Ярославле в период с 16 по 17 января. В столице соревнование прошло 23 января.

Участниками этапа Кубка мира в Москве стали порядка 60 спортсменов из РФ, Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании.

Читайте также: Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ