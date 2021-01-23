Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иностранные фристайлисты назвали этапы Кубка мира в Москве и Ярославле лучшими
/ Фото: Khlebnikova Irina

Иностранные фристайлисты назвали этапы Кубка мира в Москве и Ярославле лучшими

Юлия Ямпольская

Спорт

Иностранные участники этапов Кубка мира по лыжной акробатике назвали соревнования, которые прошли в Москве и Ярославле, лучшими в мире. Об этом в субботу, 23 января, сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

По его словам, Ярославль многие участники из других стран видели впервые.

— Быть может, только американцы в Дир-Вэлли где-то близко к этому, но все равно не как у нас, — цитирует Курашова ТАСС.

Напомним, этапы Кубка мира по лыжной акробатике прошли в Ярославле в период с 16 по 17 января. В столице соревнование прошло 23 января.

Участниками этапа Кубка мира в Москве стали порядка 60 спортсменов из РФ, Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании.

Читайте также: Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ

ЯрославльМосквакубок мира
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте