«Богиня»: Волочкова показала подарок Никиты Джигурды

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала подарок, который преподнес ей ко дню рождения актер и певец Никита Джигурда.

Волочкова выложила в своем Instagram фотографию, на которой запечатлена в домашней обстановке — на диване под пледом, подаренным «другом Никитой Джигурдой».

Подписчики Волочковой неоднозначно оценили подарок Джигурды и саму фотографию. Одни раскритиковали цвет кожи балерины и стоимость пледа, другие отметили, что звезда страдает от одиночества, хотя и уверяет всех в обратном.

Однако нашлись и те, кто поддержал Волочкову.

— А мне нравится. Дом красивый. Дама в хорошей форме. Здорово, — написала пользователь с ником kornoukhovaoksana.

Ранее Анастасия Волочкова назвала свою главную цель к 45-летнему юбилею.

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