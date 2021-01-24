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Малышева дала советы пациентам с потерей обоняния
Фото: instagram.com/malysheva.live

Малышева дала советы пациентам с потерей обоняния

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, чем опасна потеря обоняния, а также дала ряд рекомендаций людям, столкнувшимся с этой проблемой.

Как отметила специалист в своем Instagram, потеря обоняния может привести к трагедии. Малышева рассказала о происшествии с гимнасткой Дарьей Шкурихиной, которая из-за невозможности ощущать запахи вследствие коронавирусной инфекции осталась без квартиры: спортсменка не почувствовала запах дыма при пожаре.

Малышева посоветовала при потере обоняния установить датчики угарного газа, а также проверять сроки годности продуктов, употребляемых в пищу.

В качестве лечения теледоктор порекомендовала регулярно делать промывания и применять специальные спреи с гормонами.

Кроме того, Малышева предлагает проводить «обонятельную тренировку», суть которой в том, чтобы вдыхать четыре определенных запаха.

Ранее Елена Малышева перечислила болезни, которые можно распознать по внешнему виду.

Читайте также: «Веселья не наблюдается»: Малышева назвала главную опасность веселящего газа

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