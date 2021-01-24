Вильфанд оценил влияние оттепели на высоту снежного покрова

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что наступившая в европейской части страны оттепель не приведет к полному исчезновению снежного покрова.

Специалист уточнил, что выпавший к настоящему времени снег останется надолго — до периода схода снежного покрова во второй половине марта.

— Это тот снег, который позволяет наслаждаться зимой даже в период оттепели, — отметил Вильфанд.

Однако синоптик уточнил, что оттепель уменьшит высоту снежного покрова в ближайшие дни примерно на десять сантиметров — при том, что в среднем на европейской территории страны показатель достигает 35-40 сантиметров, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, в каких российских регионах в ближайшие дни ожидаются новые погодные аномалии.

Читайте также: Сугробы в столице достигли почти 40 сантиметров после снегопада