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Пожар на складе в Москве потушили
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар на складе в Москве потушили

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район, Автомобильный проезд, 8 Карта всех событий

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в складском помещении в Нижегородском районе Москвы. Об этом рассказал источник в столичных экстренных службах.

Уточняется, что пожар ликвидирован на площади в сто квадратных метров. Сообщения о пострадавших не поступали, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что возгорание началось в здании по адресу Автомобильный проезд, дом 8. Также сообщалось, что в горящем здании хранятся газовые баллоны, от высокой температуры они начали взрываться.

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