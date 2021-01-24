Московские парки и библиотеки подготовили онлайн-программы для детей на неделю

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 11к1 Карта всех событий

Столичные библиотеки, парки и культурные центры подготовили для детей новую онлайн-программу на неделю. Среди мероприятий — мастер-классы, лекции по астрономии, литературе и орнитологии, онлайн-чтения и уроки декоративно-прикладного искусства.

Так, Центральная библиотека № 21 подготовила лекцию «Путешествие по Солнечной системе: Уран». Онлайн-лекция о космосе начнется 26 января в 10:00 на YouTube-канале читальни.

Библиотека централизованной системы «Новомосковская» проведет лекцию «Я выросла. Агния Барто». Послушать о жизни поэтессы можно 28 января в 12:00 на YouTube-канале «Библиотеки Новой Москвы».

Видеолекцию о жизни пернатых проведет парк «Сокольники». Трансляция пройдет в соцсетях парка 27 января в 14:00.

Помимо этого, юные пользователи смогут послушать цикл сказок немецкого сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана, автора «Щелкунчика и Мышиного короля». Трансляция начнется в 11:00 26 января на YouTube-канале библиотеки № 172.

Также Культурный центр имени И. М. Астахова 26 января в полдень проведет мастер-класс по созданию картины в технике шерстяной акварели по сюжетам повестей книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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