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Опубликовано видео отдыхающего в первые выходные после президентства Трампа
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Опубликовано видео отдыхающего в первые выходные после президентства Трампа

Виктория Родимкина

В мире

Покинувший пост президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел первые выходные за игрой в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, черные тонированные автомобили приехали в гольф-клуб еще утром 22 января. Дональд Трамп наслаждался любимым занятием всю субботу, 23 января. На нем была красная кепка с надписью Make America great again — «Сделаем Америку снова великой».

Затем его привезли в резиденцию Мар-а-Лаго, где бывшего президента встретили его сторонники. Некоторые держали флаги и плакаты с надписями «Все еще мой президент!» и «Трамп победил». Бывший американский лидер им помахал.

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате.

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