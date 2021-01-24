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Москвичей предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана
Фото: pixabay.com

Москвичей предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана

Виктория Родимкина

Город

В Москве до вечера воскресенья, 24 января, сохранится туманная погода. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на данные синоптиков.

Уточняется, что видимость на дорогах может снизиться до 300–800 метров, также возможно образование гололедицы.

— Ухудшение видимости может спровоцировать затруднения движения транспорта и аварийные ситуации на дорогах, — говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали быть осторожнее на улице, а водителям — соблюдать скоростной режим.

Температура воздуха днем в столице составит плюс 1–3 градуса, местами могут быть осадки в виде дождя и снега. Похожая погода сохранится и в понедельник, 25 января.

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