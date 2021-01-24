Кнопки открытия дверей заработали в московских трамваях

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кнопки открытия дверей снова заработали в московских трамваях. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что данная функция была отключена в начале пандемии, чтобы пассажирам не нужно было лишний раз дотрагиваться до поверхностей в транспорте. Жители столицы неоднократно просили Дептранс вернуть кнопки.

— Сказано — сделано! Чтобы ваши поездки проходили в тепле и комфорте, они заработали снова, — говорится в сообщении ведомства.

Депранс напоминает, что проезд в столичном транспорте возможен только в масках и перчатках.

Читайте также: Больше десяти экипажей ЦОДД регулируют движение в районе закрытых станций метро