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«Перелом в трех местах»: Кудрявцева рассказала о своем самочувствии
Лера Кудрявцева упала у себя в доме с лестницы / Фото: instagram.com/leratv

«Перелом в трех местах»: Кудрявцева рассказала о своем самочувствии

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем самочувствии после получения серьезной травмы. У нее перелом крестца. Знаменитость сообщила, что ей придется какое-то время побыть дома, от госпитализации она отказалась и будет лечиться в своей московской квартире. Врачи запретили ей ходить, можно только вставать с кровати в уборную. Но Кудрявцева надеется скоро выздороветь.

— Я была дома вдвоем с дочкой и полезла на чердак. Но сломался крючок от крышки, и я упала с лестницы. Ушибла спину, стукнулась головой о стену, у меня сотрясение. Дочка начала сильно плакать, а я старалась сдерживать слезы, чтобы ее не напугать. Лежала на спине где-то час, не могла встать, дома больше никого не было. Потом вернулся муж, и мы поехали в больницу. Там сказали, что у меня перелом в трех местах, — сообщила телеведущая в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Она добавила, что медики прописали ей трехнедельный постельный режим и обещали, что полностью восстановиться она сможет через полтора месяца.

Кудрявцевой помогает родная сестра, которая живет в соседнем подъезде ее дома, также часто приходят и другие близкие.

Читайте также: Врач рассказал, сколько времени займет восстановление Кудрявцевой после перелома крестца

врачипереломЛера Кудрявцева
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