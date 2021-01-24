«Утащили все мои сумки»: Викторию Боню обокрали в Монако

Фото: Youtube.com/Super

Викторию Боню обокрали в Монако. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-stories.

Боня опубликовала несколько снимков. На кадрах видно, что на полу разбросано много вещей. Помещение осматривают полицейские.

— Утащили все мои сумки. Жаль, меня дома не было, я бы их на вилы надела, — написала Боня.

По данным СМИ, кража произошла в апартаментах телеведущей в Монако. Другое имущество Бони, включая дорогую одежду и обувь, воров не интересовало. Злоумышленники похитили только сумки, так как, по мнению телеведущей, их проще сбывать.

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