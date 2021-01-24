Более 140 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Фото: Министерство энергетики Московской области

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровел 141 российский военнослужащий. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 26 964 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 417 человек.

В настоящее время выявлено 3434 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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