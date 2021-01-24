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Свыше 577 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Фото: twitter.com/mfame_guru

Свыше 577 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Более 577 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 577 301 случай заболевания. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (323 950), Европу (166 047) и Юго-Восточную Азию (29 198). За последние 24 часа в мире выявлено 13 688 летальных исходов от коронавируса.

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 97 464 094 инфицированных и 2 112 689 умерших. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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