Свыше 577 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 577 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 577 301 случай заболевания. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (323 950), Европу (166 047) и Юго-Восточную Азию (29 198). За последние 24 часа в мире выявлено 13 688 летальных исходов от коронавируса.

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 97 464 094 инфицированных и 2 112 689 умерших. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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