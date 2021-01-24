Современные отечественные художники-графики подхватили международную традицию

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

В галерее «Московская гравюра» состоялась презентация выставки русского принт обмена «Меняемся оттисками».

Принтобмен — это безвозмездный обмен гравюрами между художниками печатной графики. Этому движению уже более 10 лет. В России принтобмен был запущен в 2019 году, и его сразу поддержали творческие объединения, любители и профессиональные художники.

— Есть движение посткроссинг, где люди по всему миру обмениваются разными открытками. Наш принтобмен — похожий проект, — рассказала участница выставки, председатель Союза художников печатной графики ≪ОФОРТПРО≫ Олеся ПетроваКнигина. — У его участников есть возможность познакомиться с творческими людьми, поделиться опытом. Выставка становится местом встречи единомышленников. Сначала художники готовят тираж в 10 оттисков размером 20×20 сантиметров, затем отсылают его организаторам, которые формируют коллекции из гравюр участников. И уже после этого создается совместная выставка.

Как отметили организаторы принтобмена, художники всегда демонстрируют широкий спектр печатных техник: линогравюра, шелкография, ксилография, гравюра на металле и другие.

— На первом принтобмене в 2019 году мы делали работы на свободную тему, а теперь все придерживаемся заданной, — отметила Петрова-Книгина. — Темой стало понятие ≪игра≫. Участники рисовали детей, компьютерные и спортивные игры, ребусы, игру света, игру букв и игру на музыкальных инструментах.

На открытии все художники получили свою коллекцию оттисков, диплом об участии и каталог гравюр коллег по цеху.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Линнайнмаа, искусствовед, член московского союза художников:

—45 участников, в этом — 70. Помимо россиян, сейчас прислали свои работы графики из Франции и Финляндии. Большая часть художников — москвичи от 18 до 50 лет. Проявить себя может любой желающий. Но представленные гравюры должны соответствовать уровню выставки. И мы сразу предупреждаем участников, чтобы в их работах не было никакого насилия, политики и религии

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