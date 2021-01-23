Москвичей пригласили посетить выставки и обзорные экскурсии на выходных

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы представили программу, которую подготовили для них музеи и выставочные залы на 23 и 24 января.

В частности, гости выставки «Манеж. 200 лет в центре событий» смогут увидеть редкие документы, а также фото- и видеоматериалы об истории выставочного зала. Экспозиция будет открыта с 22 января по 31 декабря.

На выставке «История Гостиного Двора» можно познакомиться с артефактами, найденными при раскопках на территории здания и обнаруженных в его помещениях во время реконструкции в 90-х. Экспозиция будет работать с 22 января по 31 декабря.

Государственный музее обороны Москвы предлагает посетить выставку работ Ярослава Титова «Зарисовки фронтового художника», которая включает живописные и графические работы мастера. Выставка будет открыта до 28 марта.

Государственный Дарвиновский музей расскажет гостям о природных зонах, растениях и животных всех континентов.

23 и 24 января в 12:00 и 14:00 пройдет экскурсия «Многообразие жизни на Земле». 24 января в 11:00 и 13:00 всех желающих приглашают на экскурсию «Я тебя не боюсь!», посвященную природным средствам защиты от хищников.

Дарвиновский музей также подготовил светомузыкальную инсталляцию, которая превратит стены зала «Многообразие жизни на Земле» в гигантский панорамный экран. Ее можно увидеть 23 и 24 января в 16:00.

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает на экскурсии 23 и 24 января. В 12:00 гости смогут прогуляться по средневековым палатам Передних ворот и побывать на экспозиции мемориального домика Петра I. Посетители музея смогут увидеть 600-летний дуб, под которым будущий император учился грамоте. В 13:00 состоитсяэкскурсия «Зимняя сказка в «Коломенском».

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Музей-усадьба «Измайлово» приготовил 23 и 24 января для посетителей экскурсии «Измайлово — остров-рай», «Царственные жены на Измайловском острове» и фотовыставку «Частная жизнь семьи императора Николая II».

В музее-усадьбе «Кусково» на выходных пройдут обзорные экскурсии. Одна из них будет посвящена жизни Петра Шереметева. Вторая — художественным коллекциям музея-усадьбы «Кусково» и Музея керамики.

23 января в 17:00 Московский государственный музей С.А. Есенина проведет экскурсию во время которой можно будет узнать подробности о жизни и творчестве поэта. 23 и 24 января в 18:00 гости могут прогуляться по окрестностям музея и принять участие в квесте «Преступление в Замоскворечье!».

24 января в 13:00 состоится экскурсия «Я искал в этой женщине счастья…». Участники увидят дом коллеги Сергея Есенина Анны Изрядновой, а также особняк на Пречистенке, где 100 лет назад находилась школа свободного танца Айседоры Дункан. Для участия необходима предварительная регистрация.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына 23 и 24 января расскажет об эмиграции, русском зарубежье и эвакуации белой армии из Крыма в 1920 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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