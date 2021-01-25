В ОП предложили отвести на шумный ремонт в домах три дня в неделю

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В Общественной палате России выступили с инициативой ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю. Об этом рассказал первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП Артем Кирьянов.

Кирьянов напомнил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции многие компании и организации перевели сотрудников на удаленную работу. Однако на эффективность труда из дома непосредственно влияют бытовые факторы, включая шумный ремонт у других жильцов дома. Кроме того, длительный шум отрицательно сказывается на здоровье.

Действующее законодательство запрещает шумные ремонтные работы лишь по воскресеньям и праздничным дням. В остальные дни недели проводить такие работы можно в определенных временных рамках, с двухчасовым перерывом днем.

Общественники предлагают учесть, что многие россияне в сложившихся условиях работают из дома, и ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением «тихого часа».

Сделать исключение следует лишь для новостроек — до полутора лет со дня ввода в эксплуатацию, говорится в письме ОП на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, пишут «Известия».

Ранее опрос показал, что каждый десятый респондент планирует потратить тринадцатую зарплату, полученную по итогам 2020 года, на ремонт или покупку мебели.

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